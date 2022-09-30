متحدث أوروبي يؤكد اهمية الالتزام بالدستور والجدول الدستوري اللبناني بالانتخابات الرئاسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد الاتحاد الأوروبي “أهمية الالتزام بالدستور اللبناني والجدول الدستوري فيما يتعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تمثل علامة فارقة لمستقبل لبنان”.

وأشارت مذكرة للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي للجهاز التنفيذي الأوروبي، بيتر ستانو إلى أنه، لهذا السبب “يحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على العمل معًا لضمان استكمال عملية الانتخابات الرئاسية بنجاح ضمن الإطار الزمني المطلوب”. وشددت المذكرة على أن التكتل الأوروبي الموحد “يظل على استعداد لدعم الشعب اللبناني في التغلب على الأزمات المستمرة في البلاد”.