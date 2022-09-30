بلينكن: بالاتفاق مع مجموعة السبع سنحاسب أي كيان أو دولة تقدم دعما للضم الروسي لأراض أوكرانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن أن الإدارة الامريكية بصدد “إصدار تحذير مدعومًا من قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمحاسبة أي فرد أو كيان أو بلد يقدم دعمًا سياسيًا أو اقتصاديًا لمحاولات روسيا غير القانونية لتغيير وضع الأراضي الأوكرانية”، في إشارة إلى إعلان الكرملين ضم مناطق خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك.

وأضاف بلينكن في بيان “دعماً لهذا الالتزام، ستصدر وزارتا الخزانة والتجارة إرشادات جديدة بشأن العقوبات المشددة ومراقبة الصادرات لكيانات وأفراد داخل روسيا أو خارجها يدعمون استفتاءات روسيا الوهمية والضم المزعوم واحتلال جزء من أوكرانيا”.

وتحدث البيان عن توسيع العقوبات بحق أفراد من الجيش الروسي ومسؤولين عسكريين من بيلاروسيا، ووكلاء لروسيا بسبب “انتهاك سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي”.