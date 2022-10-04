السفير الإيطالي بأوكرانيا: هنا لا يستبعدون استخدام بوتين لأسلحة نووية تكتيكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قال السفير الإيطالي لدى كييف، بيير فرانشيسكو تزاتزو، إن الأوكرانيين “لا يستبعدون تمامًا الفرضية القائلة بأن (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين، إذا شعر بأن صمود نظامه مهدد، يمكنه اللجوء أيضاً إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية”.

وأوضح السفير تزاتزو، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أنه “تجدر الإشارة إلى أن بوتين لم يتخذ في الماضي مجرد قرارات استندت في بعض الأحيان إلى أساس تقييمات عقلانية فقط”، بل “يمكن أن يسود العنصر العاطفي غير العقلاني أحياناً أيضاً”.

وتابع “هناك خوف”، لكن “في الوقت نفسه، “لا يسمح الأوكرانيون لأنفسهم بالانجراف في دوامة الخوف” وهم “على أية حال، مقتنعون ومصممون بحزم على المضي قدما في إدارة العمليات العسكرية” مع “الهدف المتمثل بمحاولة تحرير أكبر عدد ممكن من الأراضي”.

وأشار تزاتزو إلى أن “الرأي السائد في دوائر الحكومة الأوكرانية هو أنه لا توجد بوادر وشيكة على استخدام روسي للأسلحة النووية”، وأن “بوتين يرفع مستوى الرهان بعض الشيء في الوقت الحالي، كونه يواجه صعوبات عسكرية”.

وذكر أن رئيس الكرملين يتبنى “استراتيجية الخوف والإرهاب النفسي” من أجل “حث الأوكرانيين على التقدم بشكل أبطأ على الجبهة”، لكن هناك أيضاً “إشارة يرسلها للرأي العام في الدول الغربية لتقليص المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا”.

ولفت السفير إلى أن “الرأي السائد هو أن الكرملين يهدد باستخدام الأسلحة النووية، لكنه في الواقع في الوقت الحالي لا ينوي القيام بذلك”، مشددًا على الكيفية التي يعتقدون بها في كييف أن “بوتين سيجد نفسه من ناحية، معزولا تمامًا على المستوى الدولي أيضاً”، لأنه “حتى الصين والهند والدول التي كانت حيادية بدافع الخير في هذه المرحلة، ستترك روسيا في عزلة تامة”. وخلص الدبلوماسي الإيطالي الى القول، إن “الكرملين إذا لجأ حقًا إلى استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، فسيكون هناك رد فعل قاس من جانب الدول الغربية”.