الرئيس الإيطالي: الوباء لم يهزم ويتطلب ذكاء ومسؤولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أسّيزي ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، أنه “لم يتم هزم الوباء بشكل نهائي، حتى لو عملت اللقاحات والاستجابة المسؤولة من قبل الإيطاليين على إعاقة انتشاره، تقليل الخطر بشكل كبير وإنقاذ حياة عشرات آلاف الأشخاص، فستظل هناك حاجة لذكاء جماعي ومسؤولية”.

وقال ماتاريلا، متحدثًا في بلدة أسّيزي (وسط) خلال حفل إضاءة مصباح القديس فرنسيس، إن “مؤتمر الأساقفة الإيطاليين أراد أن يستذكر في هذه المناسبة، كل أولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم وضحوا لمكافحة وباء كوفيد 19 وعواقبه المتعددة، وفي الوقت نفسه، الضحايا العديدين لهذا الوباء”، إنه “فعل امتنان جماعي وإيماءة لإحياء ذكرى كارثة غير مسبوقة أصابت شعبنا”.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “حالة الطوارئ المأساوية هذه، أدت إلى ابراز المشاعر المتجذرة، التضامن، المسؤولية تجاه الآخرين والشعور بالواجب. لقد تمكنا من مواجهة اللحظات الصعبة والمؤلمة للوباء بفضل مساهمة العلم، والنظام الصحي واحتراف كوادره”.

وشدد ماتّاريلا على أن ما حد، “تم بفضل الشعور بالانتماء إلى المجتمع، القائم حتى لو تم التقليل من شأنه في بعض الأحيان، والذي عرفنا كيف نترجمه إلى سلوك مسؤول ونشط”. واختتم بالقول، إن “هذا الأمر شهدناه في العقود الماضية، تكرر حدوثه وكان مرساة خلاص ثمينة”.