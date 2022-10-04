ماتّاريلا: لا استسلام لمنطق الحرب، والحوار لكسر دوامة العنف بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أسّيزي ـ أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، القول: “لن نستسلم لمنطق الحرب الذي يستحوذ على عقول الناس، يستنفذ حياتهم ويؤدي إلى تنامي أعداد الوفيات وحجم الدمار بشكل لا يطاق، مما يجعل العالم أفقر ويهدد بجرفه نحو الدمار”.

وقال الرئيس ماتّاريلا، متحدثًا خلال حفل إضاءة مصباح القديس فرنسيس، في أسيزي، الثلاثاء، إنه “لذلك، نطلب التخلي عن الغطرسة التي أشعلت فتيل الحرب، وتبنّي الحوار من ثم، لكسر دوامة العنف هذه”.

وذكّر رئيس الدولة بأن “ثمانمائة عام مرت على لقاء القديس فرنسيس الأسيزي والملك الكامل، الذي يمثل رغبة صادقة في الحوار”، وهو “ما دعت إليه الدول والمؤسسات أولاً لضمان مستقبل الإنسانية”.

وخلص الرئيس الإيطالي الى القول، إن “السلام حق راسخ في الضمير، وهو يمثل أعمق تطلعات كل إنسان، بمجرد أن ينظر إلى ما بعد حاضره”.