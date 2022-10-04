ميلوني: أزمة الطاقة قضية أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني إن “الإجراءات التي تتخذها دول بصفة فردية وتهدف إلى استغلال نقاط القوة لديها تخاطر بالتدخل في القدرة التنافسية للشركات وخلق تشوهات في السوق الأوروبية الموحدة”، في إشارة غير مباشرة لألمانيا التي أعلنت مؤخرا تخصيص 200 مليار يورو لدعم الاسر والشركات لمواجهة الارتفاع المطرد لأسعار الطاقة.

وكتبت ميلوني في منشور على منصة (فيسبوك) “إخوة إيطاليا والمحافظون (كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين) يعتبرون أن المهمة الحقيقية للاتحاد الأوروبي يجب أن تكون إدارة التحديات القارية الكبرى التي يصعب مواجهتها من قبل الدول الأعضاء فرادى”.

وكان تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبي قد انتخب بالإجماع ميلوني رئيساً جديداً في نهاية أيلول/سبتمبر 2020.

وتأسس الحزب في عام 2009 بعد إنشاء المجموعة التي تحمل الاسم نفسه في البرلمان الأوروبي ويضم، إضافة إلى حزب ميلوني حزبي (القانون والعدالة) الحاكم في بولندا و(فوكس) الاسباني.