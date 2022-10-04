ناشطة إيرانية: أتمنى إخلاء سبيل أليسيا قريباً فهي ليست في دولة آمنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت ناشطة إيرانية مقيمة في إيطاليا عن “الأمل بأن يتم إطلاق سراح أليسيا بيبيرنو في أقرب وقت ممكن، وأن يتم التوصل إلى حل في قضيتها وإتاحة إمكانية عودتها إلى أحبائها”.

وقالت عضو جمعية الشباب الإيرانيين في إيطاليا، غزال أفشار في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، “لا علم لي بملابسات القضية جيدًا، لكن يمكنني القول أنه في هذه اللحظة، لكن يجب أن يكون المرء على دراية بالوضع الايراني قبل القيام برحلة إلى هناك”.

ورأت أفشار أن، “الجميع أحرار بالذهاب إلى أي مكان يريدونه، لكني غالبا ما أوصيت بعدم السفر إلى إيران، وبشكل خاص الأصدقاء والنساء. إيران ليست بلدًا آمنًا، إنها كذلك فعلاً. معروف الآن، إنها بلد يجب أن تتمتع فيه المرأة بالحماية القانونية عن طريق رجل ما، لتتمكن من التحرك والعيش. آمل أن يضمن المسار الدبلوماسي إطلاق سراح أليسيا بأسرع وقت ممكن وعودتها إلى ديارها”.

ثم سلطت الناشطة الضوء على كيف أن “الوضع الراهن في طهران وخارجها، حساس ومتفجر بشكل خاص، نظراً لأن جميع السكان يحتجون ويظهرون معارضتهم القوية للنظام في الشوارع”. وأردفت: “لقد ضقنا ذرعا، لم يعد السكان خائفين أيضاً لأنهم لم يُعدّ لديهم ما يخسرونه. الهدف هو إسقاط النظام من أجل بناء دولة تقوم على أساس احترام الجميع”.

وخلصت أفشار الى القول، إن “الانتفاضة في إيران مستمرة منذ 19 يومًا، تجري المظاهرات في الواقع ليس فقط في طهران وحسب، بل في مئات المدن الأخرى في البلاد، وهذا أمر لم يحدث من قبل أبداً”.