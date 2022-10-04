جلسة استماع للجنة أمن الجمهورية الإيطالية مع وزير الدفاع عن مستجدات الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية (كوباسير) أنها عقدت اليوم الثلاثاء جلسة استماع لوزير الدفاع لورينزو غويريني بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشار رئيس اللجنة، أدولفو أورسو (حزب إخوة إيطاليا) إلى أن الوزير غويريني (الحزب الديمقراطي) “أطلع اللجنة خلال الجلسة على النزاع الجاري بين روسيا وأوكرانيا وفيما يتعلق بآثاره المتعددة الأخيرة من منظور السيناريو الجيوسياسي”.

وأفاد أورسو في مذكرة بأن الوزير “كشف للجنة بشكل كامل عن محتويات المرسوم الخامس المشترك بين الوزارات الذي سيأذن بنقل مركبات ومواد ومعدات عسكرية إلى السلطات الحكومية في أوكرانيا، مما يؤكد التزام المرسوم نفسه بالإشارات والمبادئ التوجيهية التي أملاها البرلمان” بهذا الصدد.

جدير بالذكر أن زعيمة حزب (إخوة إيطاليا)، جورجا ميلوني، والتي من المتوقع أن ترأس الحكومة الإيطالية القادمة لتحالف يمين الوسط قد أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستواصل دعم السلطات في كييف.