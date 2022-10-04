الوضع الوبائي لـ كوفيد بإيطاليا: 60 وفاة جديدة وأكثر من 58 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الحالة الوبائية لكوفيد-19 الصادرة مساء الثلاثاء (4 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 60 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و58 ألفا و885 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و257 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاثنين كانت 47 وفاة والاصابات 13 ألفا و316 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بـ15 مريضا ليبلغ اليوم 155 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 294 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 4 آلاف و814.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و602 ألفا و840.