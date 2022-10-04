دبلوماسي روسي: لا سبب حاليا لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال سفير الاتحاد الروسي لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف اليوم الثلاثاء إنه “لا يوجد حاليًا سبب لروسيا لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية” في حربها بأوكرانيا.

وأضاف الدبلوماسي الروسي لقناة (سي نيوز) الفرنسية “في المقام الأول، لم نكن نحن من بدأ استخدام السلاح النووي، بل الغربيون”، في إشارة إلى القاء الولايات المتحدة لقنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين قبل 77 عاما.

وقال إن “العقيدة النووية الروسية دقيقة للغاية. في حالتين فقط، يكون استخدام مثل هذا السلاح مبررًا: هجوم نووي ضد روسيا وحلفائها أو هجوم تقليدي يهدد وجود دولتنا”، منوها، في إشارة إلى دعوة رئيس جمهورية الشيشان التابعة للاتحاد الروسي، رمضان قديروف، بأن “روسيا دولة ديمقراطية وهناك بعض الشخصيات السياسية التي تتحدث عن هذا الموضوع. لكن في الوقت الحالي لا يوجد سبب لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية.”