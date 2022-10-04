حزب الرابطة الإيطالي يمنح زعيمه سالفيني “تفويضا كاملا” بشأن الحكومة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- منح المجلس الفيدرالي لحزب الرابطة الإيطالي الأمين العام للحزب، ماتيو سالفيني “الصلاحية الكاملة” لمواصلة العمل مع الحلفاء في ائتلاف يمين الوسط، الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لتشكيل “حكومة سياسية ترقى إلى مستوى التوقعات”.

جاء ذلك في مذكرة صدرت في اعقاب اجتماع المجلس الفيدرالي، بعد ارتفاع أصوات في الآونة الاخيرة لمسؤولين سابقين في الحزب (رابطة الشمال سابقا) طالبت بتنحي سالفيني بسبب نتائج الانتخابات التي أظهرت انحسار شعبية حزب الرابطة في معاقله التقليدية في شمال البلاد.

وشددت المذكرة بأن المجلس الفيدرالي “وافق بالإجماع على أولويات الحزب” وهي: معالجة فواتير الطاقة الباهظة، تبني نظام الضريبة الثابتة، بسط الامن في المدن، إطلاق مشاريع البنى التحتية، تقليص البيروقراطية، تعزيز قطاعات مثل الزراعة والصيد والسياحة.

وأشارت المذكرة إلى أن سالفيني أكد أن لديه “أفكارًا واضحة” حول ما يجب القيام به وحول القياديين في الحزب الذين يجب إدراجهم في الفريق الحكومي.

يشار إلى أن قادة في (رابطة الشمال سابقا) انتقدوا زعامة سالفيني الذي حوّل الحزب في السنوات الأخيرة من حركة انفصالية للشمال الإيطالي الغني عند نشأته في تسعينيات القرن الماضي إلى حزب قومي يميني بمثابة “نسخة” لحزب شريكته في الائتلاف، جورجا ميلوني.