مسؤول فاتيكاني: الكنيسة تحترم ميلوني لكنها ستسهر على الصالح العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال مسؤول فاتيكاني: “آمل أن يعلم أولئك الذين سيتحملون عبء وشرف الحكم كيف يرقون إليه. يجدر القول إن في هذه الفترة سيكون الأمر صعباً على أي شخص”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، أعرب رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، “عن انفتاح على زعيمة حزب إخوة إيطاليا، جورجا ميلوني”، مبدياً أنه “يجب الاقتراب باحترام من أول امرأة يرجّح أن تكون رئيسة وزراء إيطاليا، كما هي الحال مع أي شخص يتبنى هذه المهمة الكبيرة للغاية”.

وأشار الكاردينال إلى أن “اللحظة الراهنة صعبة على الجميع. إنها تتطلب مناقشة مستنيرة. وهي حقيقة من الضروري أن يأخذها الجدل السياسي بين الأغلبية والمعارضة بعين الاعتبار”، وبالتالي “تفضيل المصلحة الوطنية التي يجب أن تغلب على المصلحة الحزبية”.

وذكر رئيس أساقفة إيطاليا، أن الكنيسة من جهتها “ستمارس نفوذها قبل كل شيء حتى يكون الجميع، بدءًا من الأضعف، محميًا، ايماناً منها بأنه لا يمكننا الخروج من المأزق إلا معاً”، كما “سنلقي نظرة متأنية وجادة على خيارات الحكومة الجديدة، التي سيتعين عليها تلبية حاجات الصالح العام وليس الفوائد الشخصية أو الحزبية”.

وخلص الكاردينال تزوپّي الى القول، إن “هذا وقت حاسم يتطلب قدراً كبيراً من التشاور لمعالجة المشاكل معاً”.