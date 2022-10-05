المستشار الألماني: نتوقع حكومة إيطالية تلتزم بقواعد وقيم الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- توقع المستشار الألماني، أولاف شولتس تشكيل حكومة إيطالية تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الجهاز التنفيذي المرتقب لتحالف يمين الوسط بقيادة زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجا ميلوني.

وقال شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في مقابلة مع صحيفة (الباييس) “من الواضح أن إيطاليا دولة مؤيدة للغاية لأوروبا والرئيس سيرجو ماتّاريلا يقف إلى جانب الاتحاد الاوروبي. بوسعنا افتراض أن الحكومة الإيطالية القادمة ستحترم القواعد والقيم التي توحدنا في الاتحاد الأوروبي”.

ونوه المستشار الألماني بأن “الغزو الروسي لأوكرانيا أظهر مدى أهمية أن يظل الاتحاد الأوروبي موحدًا ويعمل بشكل منسق وبإصرار”. وقال “نحن متحدون فيما يتعلق بسيادة القانون والديمقراطية ولا يمكن لاحد في اوروبا الالتفاف عليها”.