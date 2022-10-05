رئيس أساقفة ايطاليا: أتمنى أن تقيّم أوروبا نظرة دراغي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب رئيس مجلس الأساقفة الإيطاليين، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، عن “الأمل بألا تقيّم إيطاليا وحدها، رؤية، كفاءة وسلطة رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي، بل أوروبا بأسرها أيضاً”.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الأربعاء، قال الكاردينال تزوپّي، إن ما سلف ذكره، واجب، “نظراً لمدى قدرة دراغي على الدفاع عن أوروبا من مناورات اقتصادية ترتبط بالمصالح، مشكوك فيها وغير مبررة”، مبيناً أن “أسلوبه يُعدّ إرشاداً كبيرا في مجال مواجهة مثل هذه الصعوبات الخطيرة بالنسبة للجميع”.

وفيما يتعلق بتراجع التمثيل الكاثوليكي في البرلمان، فقد أشار الكاردينال إلى أن “على المسيحيين أن يقوموا بدورهم أيضاً. لا أحد يمتلك الحق الحصري في حب السياسية. يجب أن يعرف الكاثوليك كيف يختارون السياسة، يعيشونها بمصداقية وشجاعة، بدافع الحب وليس بدافع الراحة. هذا هو المهم”.

ومن ناحية مخاوف من عودة الفاشية في إيطاليا، ذكر رئيس أساقفة إيطاليا، أن “الفاشية اليوم شيء آخر، إنها تلك (الأبدية) التي وصفها الكاتب أومبرتو إيكو: مجموعة ديناميات كالعنف، القوى الخفية بما فيها المافيا، المضاربات، العجز عن لقاء الآخر، منطق الأقوى والمصالح الشخصية والجماعية”.

وتابع الكاردينال: “في غضون ذلك، يبدأ خريف معقد يبعث قلقاً كبيراً، بدءاً من زيادة الفقر ومشكلة إدارة آثاره. إننا نأتي من حالة ضعف وهشاشة. نما حجم المأساة التي يمكنها أن تزيد من عدم المساواة بين العاملين والعاطلين”.

وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن “مؤشرات الفقر مقلقة، تدفعنا إلى أن نسلك طريق التفكير في الأمر معاً ومحاربة المضاربات”، لأنه “في خضم هذه المآسي، هناك أيضًا من يضاربون حولها أيضاً، وهذا نهب”.

وخلص الكاردينال تزوپّي الى القول: “نحتاج إلى مؤسسات قوية، وهي تكون كذلك عندما نؤمن بها، كوننا نمثل المؤسسات نحن أيضاً، فإذا فضّلنا إنقاذ الكثيرين بدلاً من إنقاذ أنفسنا فقط، فستتقلص مساحة المضاربة”.