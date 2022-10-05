مستجدات كوفيد بإيطاليا: 43 وفاة و43225 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الحالة الوبائية لكوفيد-19 الصادرة مساء الاربعاء (5 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 43 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و42 ألفا و225 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و300 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الثلاثاء كانت 60 وفاة والاصابات 58 ألفا و885 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بـ16 مريضا ليبلغ اليوم 171 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 259 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 5 آلاف و73.

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و648 ألفا و63.