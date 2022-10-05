رئيسة البرلمان الأوروبي: وضع سقف للأسعار ووقف المضاربة والتفاوض ككتلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا أنه “بالنظر إلى المجلس الأوروبي، فإن موقف البرلمان الأوروبي واضح: سقف للأسعار ووضع حد للمضاربة على الأسعار، والتفاوض ككتلة”.

ورأت ميتسولا في تغريدة الأربعاء على منصة (تويتر) أنه يتعين على الاتحاد “تأمين الأسواق من أجل المستقبل”. وقالت “الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات استثنائية. يجب على الدول الأعضاء أن تظل موحدة وألا تتنافس مع بعضها البعض”.

وسيجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في براغ يوم الجمعة القادم لمناقشة “القضايا الثلاث الأكثر إلحاحًا وترابطًا التي تواجه الاتحاد الأوروبي، وهي الحرب الروسية في أوكرانيا والطاقة والوضع الاقتصادي”.

وسينعقد عشية القمة الأوروبية غير الرسمية الاجتماع الأول لـ”المجموعة السياسية الأوروبية” التي تضم قادة من جميع أنحاء القارة للتشاور “بروح الوحدة”، حسبما أفاد المجلس الأوروبي.