بوريل يأمل إطلاق البعثة الأوروبية التدريبية للجيش الاوكراني قريبًا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل عن الامل في التمكن من إطلاق المهمة التدريبية للقوات المسلحة الأوكرانية رسميًا خلال مجلس الشئون الخارجية القادم في 17 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بوريل الأربعاء في منشور على مدونته “في الوقت نفسه، نظل على استعداد للسعي إلى حل دبلوماسي، إذا سمحت الظروف مرة أخرى بالقيام بذلك بطريقة ذات مغزى”.

وأضاف “بصفتنا كاتحاد أوروبي، أوضحنا أننا لن نقبل أبدًا الضم وأننا لن نخاف من التهديدات والتصعيد الروسي. على العكس من ذلك، سوف نعزز استراتيجيتنا في دعم أوكرانيا عسكريا وماليا وسياسيا. تصعيد الضغط على روسيا بمزيد من العقوبات ودعم شريكنا الدولي للتعامل مع تداعيات الحرب”.

وأشار منسق الدبلوماسية الأوروبية إلى أن “قرارات وخطابات الرئيس بوتين تُظهِر كيف أنه يسير ببلده بعمق في مسار الحرب والعزلة”. وقال “يجب ألا نخضع للترويع وأن نستمر في بناء نظام سياسي وأمني أوروبي أوسع مع جميع الدول الراغبة في الالتزام بالمبادئ المشتركة. في 6 تشرين الأول/أكتوبر في براغ، سيعقد الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية، وهو مشروع سياسي جديد يسير في هذا الاتجاه”.