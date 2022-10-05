الدعم الدولية من أجل لبنان تؤكد أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور بوسعه “توحيد الشعب اللبناني والعمل مع كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.”

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان الأمم المتحدة وحكومات الصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

ونوهت المجموعة الدولية في بيان صدر الأربعاء بـ”ضرورة تشكيل حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة”.

ورأى البيان أنه، مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية في 31 تشرين الأول/أكتوبر، “لقد حان الوقت لأن يتوصل السياسيون اللبنانيون على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغا متعدد المستويات في السلطة التنفيذية.”

وقالت مجموعة الدعم الدولية أنها “تلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف” في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان/أبريل على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن قانون “الكابيتال كونترول” (ضوابط رأس المال)، والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي.

ودعت مجموعة الدعم الدولية السلطات إلى “الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد”.

كما أدانت في بيانها “عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت” ودعت السلطات إلى “بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف”.