وزير الصحة الإيطالي: تدابير كوفيد الجديدة من مهام الحكومة القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا إلى أن إمكانية إعادة فرض تدابير تقييدية، من بينها إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام جراء ارتفاع حالات وباء كوفيد-19، هي من مهام حكومة يمين الوسط القادمة، التي من المفترض أن تشكل بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال سبيرانتسا، المنتمي للتيار اليساري، في تصريحات صحفية الأربعاء “لقد قمنا بتمديد إلزامية ارتداء الكمامات في المرافق الصحية وفي دور رعاية المسنين. لا توجد أي قرارات أخرى”، في إشارة إلى إلغائها في وسائل النقل العام.

ولكنه أضاف “من الواضح أن نظام المراقبة (للحالة الوبائية) سيستمر وسيكون دائما وسوف سنقوم بتسليمه إلى الحكومة الجديدة والتي ستجري التقييمات بناءً على مسار الوباء”.

يشار إلى أن زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني، التي من المتوقع أن تقود الحكومة المرتقبة، قد أعربت مرارا عن رفضها للتدابير التقييدية التي قرضتها في السابق الحكومة المستقيلة وعلى رأسها اقتناء الشهادة الصحية الخضراء .