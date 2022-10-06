هولندا: لا مواقف إيديولوجية بشأن الطاقة ونعم للتضامن الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-براغ- أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أن ليس لدى بلاده مواقف “أيديولوجية” وتؤيد الحاجة إلى أن “نكون متضامنين مع بعضنا البعض” بمجال الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار روته خلال حديثه لصحفيين عند وصوله اليوم الخميس إلى قلعة براغ لحضور الاجتماع الاول للمجموعة السياسية الأوروبية (44 دولة أوروبية)، عشية قمة التكتل الموحد غير الرسمية المقررة يوم غد الجمعة، إلى أنه يوجد على الطاولة “عدة أفكار”، مثل “المشتريات المشتركة” للغاز “المرتبطة أيضًا بالاحتياطيات”، وتقييم “النموذج الاسباني بإيجابياته وسلبياته”، أي وضع حد أقصى لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء وتتحمل الفارق الميزانية الوطنية.

كما تحدث رئيس الوزراء الهولندي عن الحاجة للاستمرار في استيراد الغاز الطبيعي المسال مع سقف أسعار، وفي ذات الوقت “تجنب تحويل السفن (المحملة به) إلى آسيا”، معربا عن الثقة بأنه “من الممكن التوصل إلى مواقف مشتركة بشأن كل هذه القضايا في الأسابيع المقبلة”.

كما رفض رئيس الوزراء الهولندي الانضمام للأصوات المنتقدة لبرلين، حيث وصف خطة المساعدات الوطنية المعلنة من جانب المستشار الألماني بتخصيص 200 مليار يورو للمواطنين الألمان والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بـ”المشروعة تماما”. وقال “لقد سمعت بعض الانتقادات، لكنني لست جزءًا من الناقدين”.