صحفي ايطالي: لن تُقدِم موسكو على استخدام الأسلحة النووية أولاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب صحفي إيطالي، عن الاعتقاد بأن رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير “بوتين لا يريد تصعيد الموقف واستخدام قنبلة ذرية قرب داره وفي منطقة تريد روسيا البقاء فيها”، ردا على سؤال حول احتمال لجوء موسكو إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية حقاً كرد فعل على الهجوم الأوكراني.

جاء ذلك على لسان الصحفي ألبرتو فاتسولو، الذي برز اسمه في حزيران/يونيو الماضي في مقال على صحيفة (كورييري ديلا سيرا) عن الـ”بوتينيين” في إيطاليا، تعليقًا على كلمات المحلل السياسي أليساندرو أورسيني حول “السير على الطريق نحو حرب عالمية ثالثة ونزاع بالأسلحة النووية”.

وأوضح الصحفي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، كيف أن “إمكانية استخدام الأسلحة النووية في الواقع ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالاستفتاءات الأخيرة حول ضم أراضٍ أوكرانية إلى روسيا، والتي وصفتها حكومة كييف والمجتمع الدولي بأنها مهزلة”.

وأضاف فاتسولو، وهو كاتب وناشط سياسي أيضاً، أقام في إقليم دونباس لمدة عامين: “اعترف بأنني مواطن من لوهانسك (إحدى المناطق التي جرى فيها الاستفتاء)، وقد صوّتُ بـ(لا) لأسباب أيديولوجية، للطريقة التي تم بها التصويت، ولأجل وضع هذه الأراضي أيضاً”، التي “أصبحت الآن، من وجهة نظر موسكو، أراضٍ روسية، تعتزم مبادئ الكرملين العسكرية استخدام كل الوسائل للدفاع عنها، بما في ذلك، السلاح النووي”.

وأردف الصحفي: “مع ذلك، فإن موسكو لن تكون أول من يستخدم الأسلحة النووية”، موضحاً كيف أن “التمييز بين الأسلحة التكتيكية وتلك الاستراتيجية يختلف قليلاً في جوهره”، لأن “استخدام هذا النوع من الأسلحة غير التقليدية بحد ذاته، خط أحمر لا يتم تجاوزه”.

وخلص فاتسولو الى القول، إنه “على أية حال، وضعت السلطات الروسية مع الاستفتاء نفسها في طريق مسدودة، لا يمكنها الخروج منها إلا باستعادة الأراضي المفقودة”.