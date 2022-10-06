بوريل: أوروبا في مرحلة جديدة بعد العدوان الروسي وجميع دول القارة معنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-براغ- رأى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أنه “منذ أن أطلقت روسيا العنان لعدوانها الوحشي على أوكرانيا، دخلت أوروبا مرحلة جديدة من تاريخنا”، و”علينا جميعًا أن نحدد خطًا جديدًا للأوروبيين”.

وقال بوريل للصحفيين قبل انطلاق الاجتماع الأول لـ(المجموعة السياسية الأوروبية) في براغ، “يجتمع هنا 44 من القادة الأوروبيين من أجل دراسة كيفية بناء هيكل أمني جديد في أوروبا. هذا سيتم بدون روسيا، ليس لأننا لا نريد أن تكون روسيا جزءًا من أوروبا، ولكن لأن روسيا بوتين قد أخرجت نفسها”.

وأضاف “تتكون المجموعة (السياسية) الأوروبية من هذه الدول الـ 44، بعضها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأخرى ليست كذلك والبعض لا يريد أو غادر، وأخرى ليست أعضاء لكنها ترغب في أن تكون”.

وشدد منسق السياسة الخارجية الأوروبية على أنه “يتعين على أوروبا أن تواجه الأزمة التي خلقتها الحرب في أوكرانيا، وعليها أن تبني نظامًا أمنيًا جديدًا لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة(…) وهذا المنتدى، هذا المجتمع، هذا المجتمع السياسي (الأوروبي) هو أفضل وسيلة للأوروبيين، جميع الأوروبيين داخل الاتحاد وخارجه، لمواجهتها”.