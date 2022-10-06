إيطاليا تقترح مع دول أخرى “سقفا ديناميكيا” لسعر الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل-روما- أعدت إيطاليا وبولندا وبلجيكا واليونان ورقة غير رسمية، وهي وثيقة غير ملزمة لتبادل الأفكار في أروقة الاتحاد الاوروبي، تقترح سقفا متحركا لسعر الغاز الطبيعي بنطاق تذبذب (5 في المئة) صعودا وهبوطا، يتم تطبيقه على جميع معاملات الغاز بالجملة في الاتحاد الأوروبي، وليس فقط على ما يتم استيراده من روسيا ولا على ذلك المستخدم لإنتاج الكهرباء.

وكان وزير التحول البيئي، روبرتو تشينغولاني، قد كشف في وقت سابق عن العناوين الرئيسية لسقف الأسعار المتحرك، الذي يهدف لإلهام مقترحات المفوضية الاوروبية، ويتم تحديد قيمته باستخدام معايير خارجية، مثل سعر النفط الخام، أسعار الفحم الحجري والغاز في أمريكا الشمالية وآسيا.

الغرض الرئيسي من السقف المتحرك هو تقليل المضاربة وتخفيف الضغط التضخمي وإدارة توقعات السوق والحد من الأرباح المفرطة التي يتم تحقيقها اليوم في هذا القطاع.