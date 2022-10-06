مستجدات الوضع الوبائي لـ كوفيد بإيطاليا: 56 وفاة و44853 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الحالة الوبائية لكوفيد-19 الصادرة مساء الخميس (6 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 56 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و44 ألفا و853 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، بينما دعا خبراء إلى إعادة فرض إلزامية الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و356 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الاربعاء كانت 43 وفاة والاصابات 45 ألفا و225 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بتسعة مرضى ليبلغ اليوم 180 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 115 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 5 آلاف و115

الاصابات التراكمية بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و692 ألفا و912.