دراغي يدعو لعمل أوروبي مشترك لمواجهة أزمة الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-براغ- شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي على أهمية العمل سويا على المستوى الاوروبي لمعالجة أزمة الطاقة.

ووفق مصادر برئاسة الوزراء مرافقة لدراغي، فإن الأخير نوه خلال مائدة مستديرة حول الطاقة والمناخ على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية (Epc) بأن الخيار الثاني هو “العمل فرادى بدون ترتيب معين”، ولكن النتيجة ستكون “خسارة الوحدة الأوروبية

وانعقدت المائدة المستديرة برئاسة مشتركة بين اليونان وسويسرا، وشهدت حضور قادة بلجيكا وبلغاريا وألمانيا وإيرلندا وليختنشتاين والنرويج وصربيا، إضافة إلى إيطاليا.