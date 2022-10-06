الاتحاد الأوروبي يضيف ألكسندر دوغين لقائمة عقوباته

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أضاف الاتحاد الأوروبي الفيلسوف القومي والعالم السياسي الروسي ألكسندر دوغين وثلاثة موسيقيين روس إلى قائمة العقوبات ضد الكرملين ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعتبر دوغين أحد الملهمين الرئيسيين لسياسة رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، وهو والد داريا دوجينا التي اغتيلت في هجوم بالعاصمة موسكو في شهر آب/أغسطس الماضي.

وعزا الاتحاد الأوروبي قرار إدراجه ألكسندر دوغين في قائمة العقوبات نظرا لـ”تبريره أيديولوجيًا وثيولوجيًا لضم شبه جزيرة القرم وحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا” والتي وصفها الفيلسوف الروسي بأنها بمثابة “تحرير” لأوكرانيا من النفوذ الغربي