دراغي يلتقي فون دير لاين على هامش قمة براغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي عقد اجتماعا مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، على هامش أعمال القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ، عشية المجلس الأوروبي غير الرسمي المقرر يوم الجمعة 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأفادت رئاسة الوزارة في بيان بأن دراغي حضر الجلسة الافتتاحية العامة “إطلاق المجموعة السياسية الأوروبية” وتحدث في المائدة المستديرة حول “الطاقة والمناخ والاقتصاد”، التي شاركت فيها، بالإضافة إلى إيطاليا، ألمانيا والبرتغال وأيرلندا وبلجيكا وبلغاريا وليختنشتاين، والنرويج، وأوكرانيا، وصربيا.

ولاحقا عقد دراغي اجتماعات ثنائية، شملت إضافة إلى فون دير لاين، رئيس الاتحاد السويسري، إغناسيو كاسيس ورئيسة جمهورية مولدوفا، مايا ساندو.