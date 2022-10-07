جينتيلوني: ترابط الغرب سيخلق ظروفا للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، باولو جينتيلوني “نحن جميعًا قلقون من تصعيد” الحرب في أوكرانيا، ورأى في تصريحات إذاعية الجمعة أن “أفضل ضمان لتجنب ذلك هو الاستمرار في تأكيد وحدة الدول الأوروبية والتحالف الغربي”.

وأضاف جينتيلوني، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والقيادي في الحزب الديمقراطي “أمام هذا الترابط والمقاومة التي أثبتتها القوات الأوكرانية سيتم أيضًا تهيئة ظروف للتفاوض”.

وقال: “أولئك الذين يتوهمون أن السلام يمكن تحقيقه من خلال الاستسلام للغزاة والغطرسة ربما لم يطلعوا بشكل كاف على كتب التاريخ”.