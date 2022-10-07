أذربيجان وأرمينيا توافقان على التعاون مع بعثة أوروبية للمساعدة في ترسيم الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ- أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق بين أذربيجان وأرمينيا لتسهيل بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية على طول الحدود بين البلدين التي ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر الجاري لمدة شهرين كحد أقصى من أجل “بناء الثقة والمساهمة من خلال تقاريرها في ترسيم الحدود”.

جاء ذلك في بيان صدر في بروكسل صباح الجمعة غداة الاجتماع الرباعي في العاصمة التشيكية براغ بين رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية.

وأفاد البيان بأن “أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 الذي يعترف كل منهما من خلاله بوحدة أراضي وسيادة الآخر عليها”، والذي سيكون “أساسًا لعمل لجان ترسيم الحدود وأن الاجتماع القادم للجان الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر الجاري”.