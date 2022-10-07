فون دير لاين: الدول الاوروبية الآن مستعدة لمناقشة وضع سقف لأسعار الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ- تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة عن تجاوب من جانب الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد بشأن مناقشة وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي.

وقالت فون دير لاين، للصحفيين قبل انطلاق المجلس الأوروبي غير الرسمي في العاصمة التشيكية براغ “لقد اقترحنا بالفعل في آذار/مارس مناقشة تحديد سقف لسعر الغاز بالجملة. في ذلك الوقت لم يتقدم هذا الاقتراح، لكن الوضع تغير. نحن أفضل استعدادًا والدول الآن مستعدة لمناقشة أسقف أسعار”.

وأعربت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي عن “الثقة من أنه يمكن أن نتوصل إلى نتيجة جيدة”، مشيرة إلى أنها لا تتوقع اتخاذ قرارات اليوم، لكن يجب اتخاذ “خطوة أولى مهمة” في ضوء القمة الرسمية التي ستعقد في 20-21 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل. وخلصت إلى أنه “اليوم سنناقش أين وكيف نضع” أسقف أسعار من أجل “الحد من ارتفاع الأسعار وتلاعب (الرئيس فلاديمير) بوتين”.