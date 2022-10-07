بوريل: قرار أوبك بتخفيض الإنتاج رد على سقفنا السعري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ- قال الممثل الأعلى للشؤون السياسية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إنه “يتعين علينا خفض أسعار الطاقة” في أوروبا، وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن قضية الطاقة ستسيطر على القمة الأوروبية غير الرسمية في براغ اليوم الجمعة، وهي “ذات صلة بالحرب وأيضا بتوازن القوى”.

وقال بوريل “إنها مسألة اقتصادية، لكنها سياسية أيضًا: انظروا إلى قرار أوبك” بخفض إنتاج النفط، وهو “إجابة واضحة على سقفنا السعري”، لقد “أصبحت الطاقة القضية الجيوستراتيجية الرئيسية” على المستوى الدولي.

وكان الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، قد أشار إلى أن المنظمة “لا تنحاز لطرف مقابل آخر، وليست منظمة سياسية”، مشيرا في مقابلة بثتها قناة (العربية) إلى أن “أوبك تقوم بتحليل بيانات تتعلق بالاقتصاد العالمي والتطورات الاقتصادية والمؤشرات والتوقعات، والتي يكون لها تأثير مباشر على الطلب على النفط ومستقبل الطاقة، وهذا دور أوبك منذ تأسيسها”. وقال إن قرار أوبك الأخير “ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى”.

واتفقت أوبك، التي تضم 13 عضوا و10 حلفاء بقيادة روسيا، يوم الأربعاء الماضي على خفض هدف إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا.