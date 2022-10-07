أسقف إيطالي: لا أتمنى تشديد الحكومة الجديدة لإجراءات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال أسقف إيطالي، رداً على سؤال عن مخاوف ما من تشديد قواعد الهجرة في ظل الحكومة الجديدة بقيادة زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجا ميلوني؟ “لا آمل حدوث ذلك”.

وفي تصريحات على هامش تقديم التقرير الجديد حول الهجرة من قبل منظمة (كاريتاس) ومؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، في روما الجمعة، أعرب الأمين العام للمجلس، المونسنيور جوزيبي باتوري، عن “الأمل بأن نتمكن من وضع سياسات ترسم مسارًا للقاء مع المهاجر وخلق مستقبل أفضل معاً”، مبيناً أن “الأمر لا يتعلق بمجرد الاستقبال والاندماج، بل بالبناء معًا”.

وأضاف المونسنيور باتوري، أن “حضور المهاجرين الأوكرانيين يعني بالنسبة لنا استعدادًا للترحيب، إبداء الصداقة ومساعدة تلك الأرض على تحقيق السلام تحت شعار العدالة التي يتوق إليها الجميع”.