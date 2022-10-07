ميلوني تطالب وزيرة فرنسية بنفي تصريحات منسوبة إليها عن “احترام الحقوق” بإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) جورجا ميلوني، وزيرة الشؤون الأوروبية في الحكومة الفرنسية، لورانس بون، إلى نفي تصريحات منسوبة للأخيرة تحدثت فيها عن “مراقبة احترام الحقوق والحريات” في إيطاليا بعد تسلم حكومة يمين الوسط المرتقبة مقاليد الحكم.

وكتبت ميلوني، التي من المرجح أن ترأس الحكومة الايطالية الجديدة، في منشور على منصة (فيسبوك) “قرأت في صحيفة (لا ريبوبليكا) أن الوزيرة الفرنسية لورانس بون قالت: ‘نريد العمل مع روما لكننا سنراقب احترام الحقوق والحريات وسنكون منتبهين للغاية لاحترام القيم وقواعد سيادة القانون'”. وأضافت “أود أن تكون الصحف اليسارية حرفت تصريحات أدلى بها مسؤولون حكوميون أجانب وأنا على ثقة من أن الحكومة الفرنسية ستنفي هذه الكلمات، والتي تشبه إلى حد بعيد تهديدًا غير مقبول بالتدخل ضد دولة ذات سيادة وعضو في الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت ميلوني “عصر حكومات بقيادة الحزب الديمقراطي تطلب الوصاية من الخارج قد ولى”.