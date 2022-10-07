تقرير إيطالي: كفانا حديثاً عن الهجرة كحالة طوارئ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ حذّر التقرير الجديد حول الهجرة لمنظمة (كاريتاس) ومؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، من أنه فيما يتعلق بموضوع الهجرة، فإن “تغيير أسلوب الحديث عنها ضروري لتجاوز حالة الطوارئ”، التي تعزى إليها.

وجاء في التقرير الذي تم تقديمه روما الجمعة، أن “مع استعادة طالبان للسلطة في أفغانستان، ثم الحرب في أوكرانيا، عاد موضوع استقبال المهاجرين مرة أخرى ليصبح قضية رئيسية في السرد الإعلامي”، وقد “شهدت ظاهرة الهجرة في إيطاليا مراحل مختلفة جداً أيضاً، بالتزامن مع مراحل مختلفة في التاريخ السياسي والاجتماعي للبلاد، منذ عام 2013-2017، 2018-2021 و2022”.

وتابع: “مع ذلك، فإن روح الاستقبال المتجددة لا تمثل شيئًا جديدًا، بل هي نتيجة منطقية لعوامل عديدة ميزت السرد عن الهجرة لسنوات، بما في ذلك النظرة المستمرة إليها كظاهرة طارئة على وجه الحصر”. وأدان أن “جزءا كبير من الحديث عن الهجرة يتم منذ سنوات بمنطق حالة الطوارئ، مع زيادة ملحوظة في زمن الوباء”.

وأشار التقرير إلى أنه “لذلك، فالتغيير ضروري وملح بشكل أكبر، إذا اعتبرنا أن معظم الحقائق التي تعمل اليوم لصالح الحوار بين الثقافات، تستخدم وسائل الإعلام، الثقافة والفنون الأدائية لا من أجل إدارة حالة الطوارئ، بل لتوثيق وتعزيز القصص عن حياة المهاجرين، تسهيل الإدماج الاجتماعي على المدى المتوسط، وخلق أشكال جديدة من التعايش بين الإيطاليين والأجانب”.