تقرير الهجرة الإيطالي: 281 مليون مهاجر عالمياً عام 2021 ثلثيهم بحثا عن عمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبرز تقرير إيطالي أن، “حركة الهجرة الدولية آخذة بالازدياد، إلى جانب ارتفاع حالات الضعف، وقد قُدر عدد المهاجرين دولياً بنحو 281 مليونًا عام 2021 (3.6٪ من سكان العالم)، مقارنة بـ272 مليونًا عام 2019. ثلثيهم مهاجرون اقتصاديون”.

وجاء في تقرير الهجرة لمنظمة (كاريتاس) ومؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، الذي تم تقديمه في روما الجمعة، أن “السبب الرئيس لزيادة العدد الإجمالي للمهاجرين، يكمن في تدهور وإطالة سياقات الأزمات القائمة في جميع أنحاء العالم، والذي تجاوز حتى بداية عام 2022 ولأول مرة في التاريخ، عتبة الـ100 مليون مهاجر قسري”، أي “بزيادة كبيرة مقارنة بـ89.3 مليون عند نهاية عام 2021”.

وتابع التقرير الذي وصل إلى نسخته الـ31، أن “من المهم أيضاً الإشارة إلى وجود حوالي 345 مليون شخص معرضين لخطر الجوع”، أي “ما يقرب من 200 مليون شخص أكثر مما كانوا عليه قبل الجائحة”، مبيناً أن “في منطقة البحر المتوسط ​​الموسعة، هناك زيادة في وضع الهشاشة للسكان المقيمين من الأجانب، مع عواقب وخيمة على عمليات ادماج المهاجرين في بلدان المقصد”.