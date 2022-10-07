وزير الدفاع الإيطالي: حاجة لتحقيق سلام حقيقي ودائم بأقرب وقت ممكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني اليوم الجمعة عن الحاجة الملحة للتوصل للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال غويريني (الحزب الديمقراطي)، مخاطبا حفل افتتاح العام الدراسي الجديد لمعاهد تدريب الجيش الإيطالي بمدينة تورينو بحضور رئيس الجمهورية، سيرجو ماتاريلا، إن “العدوان الروسي غير المبرر وليس قابلا للتبرير شهد وقوف بلدنا باقتناع إلى جانب معاناة الشعب الأوكراني بهدف تحقيق سلام حقيقي ودائم في أقرب وقت ممكن يعيد تطبيق مبادئ القانون الدولي”.

وأضاف “إننا نعيش موسما يتسم بتفشي بؤر أزمات متعددة، سواء كانت مشتعلة أو محتملة الاشتعال. إن بلدًا مهمًا مثل إيطاليا مدعو إلى أن يكون رائدا داخل المنتديات الدولية وفي التحالفات التي هو جزء منها، لتقديم مساهمته في استقرار أجزاء مختلفة من العالم، أولاً وقبل كل شيء في المنطقة الشاسعة التي تكمن فيها مصالحنا الوطنية، وهي منطقة البحر الأبيض المتوسط”.