زيلينسكي لقادة الاتحاد الأوروبي: نحن على شفا كارثة نووية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ- حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي من “وقوع كارثة نووية” بسبب استيلاء القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية، في جنوب أوكرانيا.

وقال زيلينسكي، مخاطبا الجمعة عبر دائرة الفيديو المجلس الأوروبي غير الرسمي الملتئم في براغ “هذه ظروف مروعة. لكننا جميعًا ندافع معًا عن أنفسنا بنشاط ولم نتهرب من واجبنا. يجب أن نجبر روسيا على الامتثال الفوري لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكل الأشخاص العاديين في العالم ونزع السلاح من المحطة”.

ورأى الرئيس الأوكراني أن الأمر “لا يقتصر على المعدات العسكرية الروسية، بل أيضًا إخراج جميع القوات من المنشأة”. وقال “في الوقت الراهن هناك 500 ارهابي روسي في محطة زابوريجيا، ولا مكان لهم هناك”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي، قد أشار في أعقاب لقاء مع زيلينسكي في كييف، إن الوكالة تعتبر المحطة “منشأة أوكرانية”.