الخارجية الإيطالية توقع اتفاقية لمشروع رائد في مجالي الدفاع والفضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وقع الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير إيتوري فرانشيسكو سيكوي، ورئيس اتحاد شركات الطيران والدفاع والأمن الإيطالية، غويدو كروزيتّو، اتفاقية لإطلاق مشروع تجريبي يهدف إلى استكشاف سبل تعزيز الحضور الإيطالي في مؤسسات قطاع الدفاع والفضاء على المستوى الأوروبي.

ووفقا لبيان صدر عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الجمعة، فـ”سيسمح المشروع، الذي يستمر لمدة شهرين، للوزارة بصياغة إجراءات أفضل للترويج للترشيحات الإيطالية في سياق المؤسسات الأوروبية، من خلال تحليل آلي للفرص الحالية المحتملة، كذلك بفضل الاستخدام المحتمل لتطبيقات محددة من تكنولوجيا المعلومات”.

وأكد توقيع الاتفاقية على “التعاون الممتاز بين اتحاد الشركات السالف الذكر والوزارة، في إطار العمل العام لهذه الأخيرة، لتعزيز استراتيجيات تدويل النظام الإيطالي في قطاع الدفاع والأمن والفضاء الذي غدا أساسياً”، فضلا عن “الاستفادة من الفرص الجديدة المرتبطة باعتماد البوصلة الاستراتيجية، الذي تم مؤخراً من قبل الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي”.