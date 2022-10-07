إيطاليا: إصابات كوفيد 44672 وحالات الوفاة 62

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 44,672 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 62 حالة وفاة أخرى، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 177,418 شخصاً”.

وذكرت النشرة الصحية أن “الساعات الـ 24 الماضية شهدت تماثل 27172 شخصاً للشفاء”، لافتة إلى أنه من ناحية أخرى، “ارتفع عدد المرضى في المستشفيات إلى 191 شخصاً منذ يوم أمس”، ليبلغ إجمالي عددهم 5379 مريضاً”.

واختتم جدول وزارة الصحة بالقول، أنه “يوجد حالياً 198 مريضاً في العناية المركزة بشكل إجمالي”، أي “بزيادة بمجموع 18 مريضاً منذ يوم أمس”.