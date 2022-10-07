رئيس أساقفة كييف: طريق السلام تمر عبر وقف عنف المعتدي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قال رئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك، المونسنيور سفياتوسلاف شيفتشوك، إن “الطريق نحو السلام تمرّ بوقف العدوان من جانب المعتدي”، لأن “علينا التوقف عن قتل أنفسنا، من خلال إدانة مجرم حرب، أيديولوجيته، ومطالبته بتعويض الضرر الذي تسبب به”.

وخلال اجتماع مع كهنة أبرشية كييف، علق المونسنيور شيفتشوك، بشكل خاص، على كلمات البابا فرنسيس، التي قالها يوم الأحد الماضي قبيل صلاة الملاك، موضحًا موقف الكنيسة اليونانية الكاثوليكية الأوكرانية فيما يتعلق بمحاولة الاتحاد الروسي وضم أراضي أربع مناطق أوكرانية إليه.

وأضاف رئيس الأساقفة، “لقد شهدنا حدثا غير مسبوق في تاريخ البشرية الحديثة: سرقة مخزية على مستوى دولة”، مؤكداً أن كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية “تدين بشدة محاولة ضم أراضي أوكرانيا، وقد أبدت موقفها على وجه الخصوص، في الإعلان المشترك لمجلس الكنائس والمنظمات الدينية الأوكرانية: أراضي أوكرانيا، داخل الحدود المعترف بها دوليًا والمحددة دستوريًا، جزء لا يتجزأ ولا ينتهك”.

ولفت رأس كنيسة الروم الكاثوليك الأوكرانية إلى أن “الحرب واسعة النطاق التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، خلافًا للقانون الدولي، تهدف إلى الاستيلاء على جزء من أراضي بلادنا وتدمير الدولة الأوكرانية”. واختتم مبينا أن الضم غير القانوني أصبح “الموضوع الرئيسي لتأمل البابا فرنسيس قبل صلاة الملاك الأحد الماضي”.