دراغي: فضول لا قلق بشأن الحكومة الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ أكد رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل، ماريو دراغي أنه ليس هناك “قلق بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن وصول تيار يمين الوسط إلى سدة الحكم”، بل “كثير من الفضول”.

وفي تصريحات للصحافيين في نهاية اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في براغ، الجمعة، قال دراغي إن “من الواضح أنه عندما يكون هناك تغييراً كبيراً كهذا في الحكومة والسياسة، يحيط به كثير من الفضول، لكن لا يوجد قلق”، فـ”هناك احترام كبير لخيار الإيطاليين”.

وأشار رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إلى أن “هناك اهتماماً بمعرفة ما سيئول إليه النهج السياسي للحكومة الجديدة في نهاية المطاف، وهو أمر من الواضح أن المرء يجد صعوبة في تحديده”. واختتم مضيفاً: “لكن فيما يتعلق بخيارات السياسة الخارجية، على سبيل المثال، إذا نظر المرء إلى القرارات التي اتخذت في الماضي، يجب أن يظل خط السياسة الخارجية على حاله”.