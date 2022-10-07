تقرير الهجرة الإيطالي: أكثر من 5 ملايين مهاجر مقيم ببلادنا عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سلط التقرير الجديد عن الهجرة في إيطاليا، الضوء على استئناف نمو السكان الأجانب المقيمين في البلاد.

وقال التقرير الذي أعدته منظمة (كاريتاس) ومؤسسة (ميغرانتِس) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، وتم تقديمه في روما الجمعة، إن “البيانات تشير على وجه الخصوص، إلى أنه حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2022 هناك 5,193,669 مواطنًا أجنبيًا مقيمًا بشكل قانوني، وهو رقم يمثل انتعاشًا مقارنة بالعام الماضي”.

وأضافت النسخة الـ31 لتقرير الهجرة، وهو أول إصدار بعد الجائحة، أن “البيانات تشير إلى علامات بطء في الانتعاش وضيق وإرهاق للمواطنين الإيطاليين والأجانب، بسبب اهمال السياسات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة من السكان في ذروة فترة الطوارئ الصحية”.

وفي إطار تقسيم المهاجرين من ناحية الإقامة، أكدت المعطيات “تصدر مقاطعة لومبارديا (شمال) المرتبة الأولى من حيث العدد، تليها مقاطعات لاتسيو، إميليا رومانيا وفينيتو، بينما تفوقت توسكانا على بييمونتي لتتصدر المركز الخامس”.

أما على صعيد جنسيات المهاجرين، فقد بقي دون تغيير جوهري، إذ “يسود الرومانيون بين المقيمين، بحوالي 1,080,000 مواطن، وبنسبة 20.8٪ من الإجمالي، يليهم بالترتيب الألبان (8.4٪)، المغاربة (8.3٪)، الصينيون (6.4٪) ثم الأوكرانيون بنسبة 4.6٪”.