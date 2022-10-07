دراغي: دول أوروبية عديدة تشكو من دعاية روسية أكثر عدوانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ قال رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته، ماريو دراغي، إن في المجلس الأوروبي غير الرسمي ببراغ، اشتكى رؤساء دول وحكومات “عديدون، من الدعاية الروسية”، التي كانت “عدوانية” و “مليئة بالأكاذيب”.

وفي تصريحات للصحافيين لدى نهاية اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في براغ، الجمعة، أعرب دراغي عن أنه “راضٍ تمامًا” عن القمة. وأردف: “كان لدينا في الأساس نقطتان هامتان، واحدة عن أوكرانيا والأخرى حول الطاقة”. وقد “أكد الجميع دعمهم لأوكرانيا على جميع المستويات، ماليًا وعسكريًا. وقبل كل شيء بدأنا الحديث عن إعادة الإعمار”.

وأشار دراغي إلى أنه “سيكون هناك مؤتمر كبير في ألمانيا، للبدء حقًا بإعداد خطة إعادة الإعمار. لكن في الأساس كانت هناك وحدة كبيرة”. وأوضح أن “بلداناً عديدة اشتكت من الدعاية الروسية فيها، والتي تزداد عدوانية. لقد طرحوا مشكلة حول ما يجب القيام به، لأن هذه الدعاية مليئة بالأكاذيب وبالتالي، تثير ردود فعل الدول”.

وخلص رئيس الحكومة المستقيلة الى القول، إن هذا الأخير “كان تقييمًا آخر اشترك فيه الجميع إلى حد كبير”.