إيطاليا تؤيد اقتراح جينتيلوني وبريتون بشأن الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ قالت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها، ماريو دراغي، إنها تشاطر الاقتراح الذي قدمه يوم الاثنين الماضي المفوضان الأوروبيان باولو جينتيلوني وتيري بريتون، إذ دعيا لإنشاء أداة على غرار برنامج الدعم، تعتمد قروضاً لا تحويلات مالية، لمكافحة عواقب ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي في براغ، الجمعة، أضاف دراغي، أنه “من بين أمور أخرى، تقدمت بمقترحات مماثلة منذ 5-6 أشهر: إنه اقتراح طبيعي جدًا في هذه الحالة، وهو يزداد وضوحاً بعد قرار ألمانيا إطلاق خطة مساعدات بقيمة 200 مليار يورو لاقتصادها”.

ورأى رئيس الحكومة المستقيلة أن “الأداة المشتركة التي تقدم القروض للدول الأعضاء هي ما نحتاجه تماما لمحاولة وضع جميع البلدان، سواء تلك التي لديها حيز مالي أو تلك التي تفتقر إليه، على مستوى متساوٍ”.

وخلص الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، الى القول، إن “الأمور تتحرك في مجال الطاقة” على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسترفع المفوضية “إلى المجلس الأوروبي” يومي 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر “مقترحاً يتضمن ثلاثة عناصر، وهي خفض الأسعار، توفير عنصر تضامن في الآلية وبدء إصلاح سوق الطاقة الكهربائية”.