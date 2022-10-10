ميلوني: صواريخ بوتين ستعزل روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني، جورجا ميلوني، عن الاقتناع بأن صواريخ رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير بوتين ستؤدي إلى عزل بلاده.

وقالت ميلوني إنها عاشت “ساعات من التأمل بالوضع في أوكرانيا”، مبينةً أن “بوتين في مأزق على ساحة المعركة، وهو يضرب أهدافًا مدنية في العديد من المدن الأوكرانية عمدًا”، مشيرةً الى “القنابل تسقط على الرجال والنساء والأطفال”.

وذكرت المرأة التي من المرجح أن تكون الأولى التي ستقود الحكومة الإيطالية، أن “كلاً من من هذه الصواريخ يزيد من عزلة روسيا ويقوي قناعتنا بالدفاع عن أولئك الذين يقاتلون من أجل حريتهم”.