رئيس إيطاليا: السلام ملح وضروري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتاريّلا على أن “السلام مسألة ملحة وضرورية”، مشيرا إلى “إن السبيل لبنائه يمر عبر استعادة الحق والقانون الدولي والحرية للشعب الأوكراني “.

وقال ماتّاريلا، خلال مراسم تسليم أوسمة الاستحقاق للعمل لـ(فرسان العمل) الجدد اليوم الاثنين إن “الحرب المؤسفة التي شنها الاتحاد الروسي باعتداء على غير حق تخلف كل يوم آثار موت ودمار وكراهية تلوث أيضا كل الأنشطة المدنية والعلاقات” بين الشعوب.

ورأى رأس الدولة الإيطالية إن أوروبا غدت “هدفا لهذه الحرب بتحدي أسس الحضارة والقيم التي قامت كرد فعل للشعوب على همجية الحرب العالمية الثانية والديكتاتوريات التي أفضت إليها. ولهذا السبب أيضا، فإن من واجب أوروبا الرد بصورة موحدة ومتماسكة”.

ثم تحدث ماتّاريلا عن الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة، وقال: “يبدو أن عقلية سوق الطاقة تخلق عقبات، ولكن مسؤولية المؤسسات على وجه التحديد تكمن في إزالتها. الاتحاد الأوروبي (ككتلة) وحده لديه القوة للقيام بذلك بالتدخل في آليات الأسعار والارتفاع غير المتناسب وفي المضاربات غير المقبولة التي تلحق الضرر بالمواطنين. ينبغي حماية الشركات والأسر في مراحل الأزمة الأكثر حدة، وإلا فإن المستقبل سيتعرض للخطر”.