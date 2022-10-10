والدا ريجيني: مصر تسخر من إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال والدا الباحث الإيطالي الشاب الذي قتل في مصر، جوليو ريجيني: “لقد ظهر مرة أخرى وبوضوح أكبر أن السلطات المصرية ليس لديها نية، ولم تكن عازمة على التعاون مطلقاً، وأنها تسخر من نظامنا القانوني”.

في تصريح لباولا ديفيندي، كلاوديو ريجيني ومحاميتهما أليساندرا باليريني، في نهاية جلسة استماع أمام قاضي روما، الإثنين، ذكروا أن “الطلب الذي تقدمت به وزيرة العدل (مارتا) كارتابيا في كانون الثاني/يناير 2022 للقاء نظيرها المصري، تبين أنه لم يلق أي رد، وهذا الرفض غير مسبوق”.

وخلصوا بالإشارة إلى أنه، “لذلك، وعلى ضوء ما أعلنه اليوم مسؤول وزارة العدل الذي تم الاستماع إليه في الجلسة، نأمل بأن يكون هناك رد فعل لائق من جانب حكومتنا”.