مكالمة هاتفية بين بوريل وكوليبا وحديث عن دعم أوروبي إضافي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن مكالمة هاتفية جرت اليوم الاثنين مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية جوزيب بوريل.

وأشار كوليبا، في تغريدة على منصة (تويتر) إلى أن بوريل “أكد مجددًا أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا بحزم في أعقاب الضربات البربرية الروسية”، متحدثا عن عمل أوروبي على “قرارات جديدة” بهذا الصدد.

وكان بوريل قال في وقت سابق الاثنين “صدمت بشدة من الهجمات الروسية على المدنيين في كييف ومدن أخرى في أوكرانيا. لا مكان لمثل هذه الأعمال في القرن الحادي والعشرين. أنا أدينها بأشد العبارات الممكنة”.

وجدد المسؤول الأوروبي “الوقوف مع أوكرانيا” معلنا عن “دعم عسكري إضافي من الاتحاد الأوروبي في طريقه” إلى كييف.