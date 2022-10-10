رئيس المجلس الأوروبي: الهجمات الروسية على أوكرانيا تُظهٍر يأس الكرملين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن “الهجمات الروسية المروعة على كييف ومدن أخرى عبر أوكرانيا تُظهِر يأس الكرملين”.

ووصف في تغريدة على (تويتر) “الهجمات العشوائية على المدنيين” بأنها “جرائم حرب”، وقال “نحن ملتزمون بدعم أوكرانيا ومحاسبة النظام الروسي. سنتناول هذه المسألة مع الشركاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى”.

وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قد أدان، خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، “بأشد العبارات الممكنة الهجمات الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل روسيا في العديد من المدن والمناطق الأوكرانية، بما في ذلك وسط كييف”.

ونقل مكتب بوريل في مذكرة عن الأخير أن هذه “الهجمات البربرية والجبانة على بنى تحتية مدنية بحتة، بما في ذلك المنازل والشوارع والحدائق والملاعب وغيرها من الأماكن العامة، تستهدف المدنيين الأبرياء وهم في طريقهم إلى العمل والمدرسة في زحام الصباح”. وأعرب الممثل السامي عن تعازيه لضحايا الهجمات الصاروخية الروسية وأسرهم والشعب الأوكراني.

وقال منسق الدبلوماسية الأوروبية إن “روسيا تهدف بهذه الهجمات إلى إلحاق أكبر قدر من الضرر. إن الاستهداف العشوائي للمدنيين محظور بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب”.