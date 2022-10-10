مستجدات كوفيد بإيطاليا: 51 وفاة وتسجيل 15089 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الرسمية حول الحالة الوبائية لكوفيد-19 الصادرة مساء الاثنين (10 تشرين الأول/أكتوبر) تسجيل 51 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و15 ألفا و89 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، بينما دعا خبراء إلى إعادة فرض إلزامية الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.

وببيانات اليوم ترتفع حصيلة ضحايا الوباء في إيطاليا إلى 177 ألفا و570 وفاة.

الوفيات المعلنة أمس الأحد كانت 41 وفاة والاصابات 34 ألفا و444 إصابة.

وارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بخمسة مرضى ليبلغ اليوم 216 مريضا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 288 مريضا إضافيا) لتبلغ إجمالا 5 آلاف و987 حالة.

الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في إيطاليا، بما فيها حالات التعافي والضحايا والحالات الإيجابية الراهنة، تقدر اليوم بـ22 مليونا و830 ألفا و825.